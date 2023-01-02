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Гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр – ЦНС

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 15:09
Михаил Развожаев. фото из Википедии

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.

Источник: сайт Сил спецопераций "Центр национального сопротивления"

Детали: Также гауляйтер вывез за границу своих детей.

"Похоже, что московские приспешники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру", - отмечают в ЦНС.

В целом, по данным разведки, все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда".

Так, на временно оккупированной территории осуществляется мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят подальше, сообщает ЦНС.

Темы: СевастопольоккупацияКрым
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