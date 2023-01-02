Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что в течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тысяч российских захватчиков, освободили 40% оккупированных во время полномасштабного вторжения территорий и уничтожили почти 42 тысячи российских взрывоопасных предметов.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Года, навсегда изменившего нас, наше настоящее и будущее. Года, который вошел в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных Сил".

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Детали: Первым пунктом Залужный назвал то, что ВСУ освободили 40% оккупированных во время полномасштабного вторжения территорий и 28% всех оккупированных Россией территорий.

Вторым – то, что защитники уничтожили более 100 тысяч захватчиков, десятки тысяч единиц российской военной техники и почти 1,9 тысячи воздушных целей врага.

По словам Залужного, подготовка ВСУ сейчас проходит в 17 странах Европы. В общем благодаря государствам-партнерам удалось подготовить более 20 тысяч воинов.

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Из районов ведения боевых действий эвакуировали в 2022 году более 600 тысяч человек и завезли более 2 миллионов тонн гуманитарных грузов.

Украина получала оружие, боеприпасы и материальные средства от государств-партнеров. Более тысячи раненых военнослужащих отправили на лечение и реабилитацию за границу.

Пиротехники и саперы обследовали тысячи км на наличие мин и снарядов и уничтожили почти 42 тысячи опасных предметов.

Почти 29 тысяч военнослужащих получили государственные награды, в частности, 160 из них – звание "Герой Украины".

"Ежедневно ВСУ сражаются не только за Украину, но и за близкую нам по духу Европу, за сохранение мира, безопасности и свободы во всем мире. И мы обязательно победим", – подытожил Залужный.