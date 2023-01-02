Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

1 января в столице зафиксировали температурный рекорд: было тепло, как в апреле

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 18:05
1 января в столице зафиксировали температурный рекорд: было тепло, как в апреле
Елка несокрушимости 2023 на Софийской площади в Киеве. Фото из Telegram КГГА

1 января в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С – такое значение зафиксировали впервые за последние 143 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно ЦГО: "По данным метеостанции ЦГО имени Бориса Срезневского, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года. Климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля".

Реклама:

Детали: Сообщается, что максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С.

Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С (предыдущее рекордное значение было 4,4°С в 2021 году).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
погода
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: