1 января в столице зафиксировали температурный рекорд: было тепло, как в апреле

Елка несокрушимости 2023 на Софийской площади в Киеве. Фото из Telegram КГГА

1 января в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С – такое значение зафиксировали впервые за последние 143 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно ЦГО: "По данным метеостанции ЦГО имени Бориса Срезневского, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года. Климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля".

Детали: Сообщается, что максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С.

Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С (предыдущее рекордное значение было 4,4°С в 2021 году).