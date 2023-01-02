Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 18:14
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве
Фото pixabay.com

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в Киеве, а не Брюсселе, как должно было быть по очередности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", - говорится в сообщении.

Реклама:

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье: Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.

Темы: УкраинаЕСКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина
В боях в Украине погиб 22-летний доброволец из Британии
Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа – результаты стресс-теста
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: