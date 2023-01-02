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Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 19:14
Фото pixabay.com

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в Киеве, а не Брюсселе, как должно было быть по очередности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", - говорится в сообщении.

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

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О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье: Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.

Темы: УкраинаЕСКиев
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