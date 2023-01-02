ВСУ освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области – источники

По состоянию на вечер 2 января стало известно об освобождении острова Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.

Источник: информированные собеседники УП среди военнослужащих, видео, распространенное нардепом "Евросолидарности" Алексеем Гончаренко, в Telegram

Прямая речь: "ВСУ освободили остров Большой Потемкинский. Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона".

Детали: Гончаренко распространил видео защитника, который рассказывает о деоккупации острова.

В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове.

По словам нардепа, ВСУ освободили остров Большой Потемкинский, расположенный между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.

Обновлено: Официально Генштаб информацию об освобождении не комментировал, однако по словам источников УП среди военных, работающих на юге, россиян выбили с Большого Потемкинского острова еще перед Новым Годом.

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По состоянию на 15 декабря данный остров был под контролем оккупантов.

В частности, 15 декабря Генштаб сообщал, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.