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Премьер Польши обещает поговорить с украинским коллегой о "героизации Бандеры"

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 21:27

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что обсудит с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопрос "героизации" Степана Бандеры на официальных страницах органов власти Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Во время понедельничной пресс-конференции Моравецкого спросили о праздновании дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины.

Польское агентство пишет, что 1 января в Twitter Верховной Рады была опубликована фотография главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА.

Сообщение якобы было сопровождено несколькими цитатами Бандеры и словами: "Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженных Сил" ("ЕвроПравда" не нашла такого сообщения ни на одной из страниц Верховной Рады в соцсетях).

"К любой героизации или даже упоминания о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моей первой беседе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после того, что произошло, я буду говорить об этом очень и очень однозначно", - прокомментировал Моравецкий.

Польский премьер также назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления".

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"Здесь нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслимым и сделать полное искупление, полное признание вины", - добавил он.

Фигура Степана Бандеры и раньше была поводом для дискуссий в польско-украинских отношениях. В Варшаве его считают причастным к так называемой Волынской трагедии июля 1943 года, которую там называют геноцидом польского населения, а также пропаганды недружественного отношения к Польше.

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Темы: ПольшаБандераУкраина
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