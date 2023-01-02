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Россияне обстреляли Донецкую область, есть раненые

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 23:27
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Россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке, что в Донецкой области, пока известно о 2 раненых.

Источник: собеседники УП среди военнослужащих, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: Дружковка, Донецкая область. Два ракетных удара.

Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка".

Детали: Тимошенко добавил, что информация уточняется. 

Местные власти обстрел пока не комментировали.

В то же время, источники УП среди военных сообщили о еще 2 "прилетах" в Дружковке. Один из вражеских ударов пришелся на ледовую арену, а другой на частный сектор. 

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Также источники рассказали о вражеских ударах по Краматорску.

Сейчас воздушная тревога в стране продолжается только в Луганской и Донецкой областях. 

Обновлено в 02:15. Попадание в ледовую арену "Альтаир" в Дружковке подтвердил в Facebook генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

"Ледовая арена… Это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…" – написал он в соцсети.

Темы: Донецкая областьобстрелРосcиявойна
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