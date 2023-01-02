Омбудсмен встретится с Москальковой, чтобы обсудить освобождение пленных гражданских

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что планирует встречу с российской уполномоченной Людмилой Москальковой по освобождению пленных, в частности гражданских.

Источник: Лубинец в Facebook

Прямая речь: "Не проблема в нас, проблема - в Российской Федерации потому, что РФ сейчас хочет отдельную площадку по гражданским.

Мы об этом будем договариваться в этом месяце. Я не хотел бы забегать вперед, потому что понимаю, что обществу неинтересен процесс, общество хочет получить результат.

Но в этом месяце у нас будет встреча с Москальковой (омбудсмен РФ), где отдельно будем проговаривать вопрос освобождения гражданских. С нашей стороны есть множество проработанных вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них РФ".

Детали: По его словам, из российского плена удалось освободить 1 596 граждан.

Лубинец добавил, что переговоры с РФ по возвращению в Украину пленных украинцев происходили и 2 января.

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Омбудсмен добавил, что очень надеется на радостные новости для Украины на этой неделе.