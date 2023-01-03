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Краматорск под ударом оккупантов – мэр

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 02:00
DEEPSTATEMAP

Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали город Краматорск Донецкой области, власти призывают горожан находиться в укрытиях.

Источник: городской голова Александр Гончаренко, собеседники УП среди военнослужащих

Прямая речь Гончаренко: Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная".

Детали: Источники УП сообщили о вражеских ударах по Краматорску и Дружковке Донецкой области.

Сейчас воздушная тревога в стране продолжается в Луганской и Донецкой областях и Крыму. 

В Дружковке сообщают о трех "прилетах". Один из вражеских ударов пришелся на ледовую арену, а другой на частный сектор. 

Обновлено в 01:40. В Краматорске в частном секторе произошли аварийные отключения электроснабжения, говорится в сообщении городского совета в Telegram.

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В мэрии отметили, что работы по восстановлению электроснабжения в городе начнутся после завершения комендантского часа.

Обновлено в 02:00. Удар по Краматорскому району попал в эфир французского телеканала TMC.

Взрыв прогремел неподалеку от корреспондента, когда он говорил с ведущим.

 

Момент взрыва за спиной у французского журналиста

Фото: скриншот из видео телеканала ТМС

Темы: КраматорскобстрелРосcиявойна
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