Краматорск под ударом оккупантов – мэр
Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали город Краматорск Донецкой области, власти призывают горожан находиться в укрытиях.
Источник: городской голова Александр Гончаренко, собеседники УП среди военнослужащих
Прямая речь Гончаренко: Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная".
Детали: Источники УП сообщили о вражеских ударах по Краматорску и Дружковке Донецкой области.
Сейчас воздушная тревога в стране продолжается в Луганской и Донецкой областях и Крыму.
В Дружковке сообщают о трех "прилетах". Один из вражеских ударов пришелся на ледовую арену, а другой на частный сектор.
Обновлено в 01:40. В Краматорске в частном секторе произошли аварийные отключения электроснабжения, говорится в сообщении городского совета в Telegram.
В мэрии отметили, что работы по восстановлению электроснабжения в городе начнутся после завершения комендантского часа.
Обновлено в 02:00. Удар по Краматорскому району попал в эфир французского телеканала TMC.
Взрыв прогремел неподалеку от корреспондента, когда он говорил с ведущим.