Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях – ЦНС
Вторник, 3 января 2023, 00:06
В рамках новой волны мобилизации российские оккупанты планируют провести мобилизационные мероприятия среди населения оккупированных территорий юга Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Несмотря на заявления высшего руководства (РФ – ред.), враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая на самом деле является масштабной. В начале 2023 года враг планирует новую волну (мобилизации – ред.), она будет касаться жителей временно оккупированного юга (Украины – ред.)".
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Детали: В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне будут забирать в армию всех, у кого есть российский паспорт, поскольку Кремль не собирается делать никаких исключений для "новых регионов РФ".