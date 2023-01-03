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Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 00:06
Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях – ЦНС
Мобилизованные россияне, иллюстративное ФОТО РИА НОВОСТИ

В рамках новой волны мобилизации российские оккупанты планируют провести мобилизационные мероприятия среди населения оккупированных территорий юга Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Несмотря на заявления высшего руководства (РФ – ред.), враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая на самом деле является масштабной. В начале 2023 года враг планирует новую волну (мобилизации – ред.), она будет касаться жителей временно оккупированного юга (Украины – ред.)".

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Детали: В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне будут забирать в армию всех, у кого есть российский паспорт, поскольку Кремль не собирается делать никаких исключений для "новых регионов РФ".

Темы: Росcиямобилизацияоккупация
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