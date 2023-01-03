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На Киевщине могут раздаваться взрывы – тренируются саперы

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 10:04
Саперы ГСЧС. Фото из Telegram ГСЧС

3 января на территории Вышгородского района будут проводиться учения для саперов, в связи чем могут раздаваться звуки взрывов.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в области могут раздаваться звуки взрывов".

Детали: Власти просят жителей региона сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информации только из официальных источников.

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Темы: Киевская областьвойнавзрыв
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