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За сутки 2 января РФ обстреляла 9 областей, на Херсонщине погибли мирные жители - ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 3 января 2023, 10:31
разрушение в Донецкой области. фото ОВА

За сутки 2 января российские оккупанты обстреливали 9 областей Украины, в Харьковской области спасатели попали под вражеский огонь при тушении пожара, на Херсонщине известно о 9 раненых и 2 погибших.

Источник: данные ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 3 января по данным областных военных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки по области — 3 обстрела из САУ, минометов и ствольной артиллерии, Сновская община Корюковского района.

Без жертв и разрушений. Ночью без обстрелов.

Сумщина: ночью россияне обстреляли Краснопольскую общину, был артиллерийский обстрел из САУ по железнодорожному вокзалу поселка Краснополье.

Также ночью по Середино-Будской общине - артиллерийский обстрел, 6 "приходов" окрестности с. Чернацкое, также ночью — артиллерийский обстрел по окраинам с. Ромашково.

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Предварительно без потерь относительно повреждений - информация уточняется.

За прошедшие сутки враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии; по Шалыгинской общине армейцы РФ избивали из минометов, 3 прилета. Великописаревское общество противник обстрелял с вертолета Ми-24. В Белопольской общине в результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Червоне, Щербаки, Дорожнянка, Полтавка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Успеновка, Гуляйполе, Орехов, Приморское, Степное, Новоданиловка, Чаривне, Новопавловка, Зализнычное, Каменское, Плавни.

Поступило 9 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов России. Последствия уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Охримовка, Каменка.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Вильшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское.

В пгт Двуречная, Купянского района повреждены частные домовладения. В одном из домов произошел пожар, во время тушения которого спасатели попали под обстрел.

В г. Волчанск Чугуевского района из-за обстрелов врага горела крыша дома, во время тушения пожара личный состав ГСЧС также попал под повторный обстрел.

Обошлось без пострадавших.

Днепропетровщина: ночью враг снова терроризировал Никопольщину, россияне дважды за ночь обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь и Покровскую общину. Прошло без пострадавших. Последствия атаки выясняются.

Луганщина: подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах Стельмаховки, Макеевки, Площанки и Белогоровки.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы со всего спектра артиллерии районов Новоселовского, Андреевки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной артиллерии россияне открывали огонь по Макеевке, Площанке, Невскому, Червонопоповке, Диброве.

Луганск уже называют городом-госпиталем. Такое название крупнейший населенный пункт региона получил из-за количества раненых россиян, которых в последнее время завозят в город для лечения, отмечают в ОВА.

Медицинские учреждения и другие учреждения переполнены искалеченными россиянами из разных уголков государства-агрессора.

Донетчина: ночью – ракетный удар по Краматорску. Повреждены частные дома и 4 автомобиля.

Поздним вечером были ракетные удары по Дружковке.

Попадание в технические помещения промышленного предприятия. Поврежден склад, электромагнитный кран и сторожка. Также получили повреждения гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом, ледовая арена.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: днем 2 января враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: продолжается обстрел российскими оккупантами населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

По информации ГШ ВСУ, из-за артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Зеленовка, Мололижное, Инженерное, Антоновка, Берислав и Херсон.

В результате вчерашней утренней атаки россиянами центра Берислава известно о 5 раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Критическая ситуация во временно оккупированной Голопристанской общине. Обстрел города Голая Пристань и населённых пунктов общины круглосуточно почти не прекращается. Есть пострадавшие.

Всего за минувшие сутки в Херсонской области известно о 9 раненых и 2 погибших в результате российских обстрелов.

Темы: война
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