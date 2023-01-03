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За обстрелы гражданских объектов СБУ объявила подозрения двум командующим РФ

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 10:44
Сергей Кобылаш и Игорь Осипов, коллаж

Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины: командующему дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковнику Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом РФ адмиралу Игорю Осипову.

Источник: СБУ

Дословно: "Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины.

Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом рф адмирал Игорь Осипов".

Детали: Кобылашу и Осипову в Украине заочно объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

СБУ отмечает, что это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. 

"Именно по его приказу российские захватчики осуществляют массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины", – сообщает СБУ.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

А Игорь Осипов, по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов из акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Вражеские атаки осуществлялись высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" с российских боевых кораблей.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводили сотрудники Главного следственного управления и Департамента военной контрразведки Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: войнаРосcияракетный ударРосcия
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