Душили, били и применяли электрошокер – на Николаевщине обнаружили пыточную оккупантов

Правоохранители обнаружили очередную пыточную на Николаевщине, которую оккупанты обустроили в селе Александровка.

Источник: Николаевская областная прокуратура в Facebook, СБУ в Telegram

Дословно прокуратура: "По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке и незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом".

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Детали: В СБУ добавили, что из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления.

Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, били тяжелыми предметами и применяли электрошокер.

ФОТО ПРОКУРАТУРы

Во время проведения следственных действий в застенках обнаружили и изъяли "орудия" пыток.

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фОТО сбу

Правоохранители установили украинских граждан, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали. Продолжается работа по установлению всех пострадавших от действий захватчиков.

ФОТО ПРОКУРАТУРы

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.