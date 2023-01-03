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Душили, били и применяли электрошокер – на Николаевщине обнаружили пыточную оккупантов

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 12:02
Душили, били и применяли электрошокер – на Николаевщине обнаружили пыточную оккупантов
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Правоохранители обнаружили очередную пыточную на Николаевщине, которую оккупанты обустроили в селе Александровка.

Источник: Николаевская областная прокуратура в Facebook, СБУ в Telegram

Дословно прокуратура: "По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке и незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом".

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Детали: В СБУ добавили, что из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления.

Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, били тяжелыми предметами и применяли электрошокер. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРы

Во время проведения следственных действий в застенках обнаружили и изъяли "орудия" пыток. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фОТО сбу

Правоохранители установили украинских граждан, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали. Продолжается работа по установлению всех пострадавших от действий захватчиков. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРы

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. 

Темы: Николаевская областьвойнапыткипрокуратура
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