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Воздушные силы объяснили, почему "Шахеды" не сбивают вдоль Днепра

Валентина РоманенкоВторник, 3 января 2023, 15:35
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGESое фото "Шахедов"

Противник чаще всего запускает иранские дроны-камикадзе в темное время суток вдоль русла Днепра, потому что там их труднее обнаружить радиолокационно.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире "Украинского радио"

Детали: На вопрос, почему Противовоздушная оборона не сбивает БПЛА во время движения вдоль Днепра, спикер Воздушных сил отметил:

Прямая речь: "Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми - чем ближе прижимаются к земле. Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационные средства, обнаруживающие цель, не будут ее видеть, если цель летит ниже их уровня".

Детали: На вопрос, могут ли граждане помочь военным, Игнат объяснил, что приложение єППО вряд ли добавит какую-то информацию в момент атаки.

Чаще всего дроны летят ночью, украинцы могут их обнаружить разве что по звуку. Но не все так просто. Пока будет система оповещения или звонки на 102, пройдет время и дрон уже будет в другом месте (его скорость 150 км/ч).

Для граждан самое важное - беречь себя и находиться в укрытиях, объясняет полковник.

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Прямая речь: "Потому что даже при 100-процентной работе ПВО, к сожалению, обломки падают и могут разрушать автомобили, здания и жизни людей. Когда ракета попадает в цель, она разрывается не сразу лоб-в-лоб с "Шахедом", а рядом.

Так работает зенитное оружие. Его поражающие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается при столкновении с зенитной ракетой. То есть эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю".

Напомним: За двое суток нового года ночью украинская ПВО невероятными усилиями сбила 84 вражеских дрона, продемонстрировав 100% результат.

В то же время Воздушные силы отмечают, что при такой интенсивности врага, Украине нужно будет больше средств ПВО для эффективного противодействия этому оружию.

Темы: ШахедбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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