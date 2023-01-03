Макрон: Украина как никогда нуждается в нашей поддержке

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пообещал продолжать поддержку Украины на фоне ее полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обсудим нашу решимость продолжать реагировать на российскую агрессию против Украины, поскольку наступает зима и украинцы нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо", - сказал Макрон во дворе Елисейского дворца перед рабочим обедом со шведским лидером.

"Победа Украины является экзистенциальной для Европы и для всего мира", - заявил в свою очередь Кристерссон, который подчеркнул важность реагирования ЕС на энергетический кризис, возникший в результате войны в Украине.

Глава шведского правительства во вторник совершил свой первый визит в Париж со времени начала председательства Швеции в Совете ЕС 1 января.

Напомним, в своей новогодней речи президент Франции заявил, что Париж будет поддерживать Украину до ее победы.

"В течение следующего года мы будем неизменно на вашей стороне. Мы будем помогать вам до победы и мы будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - подчеркнул тогда Макрон.