Макрон: Украина как никогда нуждается в нашей поддержке

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пообещал продолжать поддержку Украины на фоне ее полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обсудим нашу решимость продолжать реагировать на российскую агрессию против Украины, поскольку наступает зима и украинцы нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо", - сказал Макрон во дворе Елисейского дворца перед рабочим обедом со шведским лидером.

Реклама:

"Победа Украины является экзистенциальной для Европы и для всего мира", - заявил в свою очередь Кристерссон, который подчеркнул важность реагирования ЕС на энергетический кризис, возникший в результате войны в Украине.

Глава шведского правительства во вторник совершил свой первый визит в Париж со времени начала председательства Швеции в Совете ЕС 1 января.

Напомним, в своей новогодней речи президент Франции заявил, что Париж будет поддерживать Украину до ее победы.

ВИДЕО ДНЯ

"В течение следующего года мы будем неизменно на вашей стороне. Мы будем помогать вам до победы и мы будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - подчеркнул тогда Макрон.