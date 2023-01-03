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В Крыму Россия держит носители ядерного оружия – представитель ГУР

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 16:34
В Крыму Россия держит носители ядерного оружия – представитель ГУР
АНЕКСИЯ КРИМА, ФОТО С УКРИНФОРМА

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму Россия держит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. 

Источник: представитель главного управления разведки Андрей Черняк, "Укринформ"

Прямая речь: "Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма сейчас размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

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Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть".

Детали: По его словам, военная разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия России, в частности тактического уровня, и знает, где оно расположено.

Черняк добавил, что оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в с.Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов, но пока неизвестно, завершены ли эти работы.

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Говоря о рисках нанесения ядерного удара Россией, представитель военной разведки отметил, что "страна-оккупант способна на все", а "Украина учитывает различные варианты развития событий".

Темы: разведкаядерное оружиеРосcияКрым
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