ВСУ поразили два пункта управления РФ, враг наступает на Бахмутском направлении – Генштаб

За последние сутки подразделения Вооруженных сил Украины поразили два пункта управления врага, РФ не покидает попыток выйти на админграницу Донецкой области и пытается наступать на Бахмутском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки осуществили огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредоточивает на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь.

С целью оказания давления на население нашего государства, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также осуществляет артиллерийские обстрелы критической инфраструктуры и населенных пунктов на территории Украины нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В течение этих суток противник нанес 8 авиационных ударов и совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты делают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных из Херсонского направления.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах Беларуси и России. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Караичное, Охримовка, Амбарное Харьковской области.

На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии различных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Временка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы позиций наших войск из танков и всего спектра артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов: Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.