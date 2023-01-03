Враг по трупам пытается продвигаться вперед: Залужный рассказал о ситуации на фронте
3 января Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный впервые в 2023 году провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал ему о ситуации на фронте.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь: "Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска.
Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление.
На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.
Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города.
Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется".
Детали: Кроме того, по словам главнокомандующего, с 31 декабря по утро 3 января враг нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136".
Залужный также поблагодарил Милли за предоставленные ВСУ при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства.