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Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 19:53
Шмыгаль, фото из Кабмина

Конфискованные у российских банков 17 млрд грн пойдут на восстановление Украины, первый приоритет – разрушенное жилье.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн". 

Детали: По его словам, первый приоритет – разрушенное жилье людей. 

Шмыгаль также сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ.

Предыстория:

  • В декабре 2022 года в специальный фонд госбюджета были перечислены средства в эквиваленте 17 млрд грн со счетов "дочек" российских банков - Проминвестбанка и МР Банка. 

 

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Темы: деньгиШмыгальрепарации
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