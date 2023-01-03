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Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 18:53
Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев
Шмыгаль, фото из Кабмина

Конфискованные у российских банков 17 млрд грн пойдут на восстановление Украины, первый приоритет – разрушенное жилье.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн". 

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Детали: По его словам, первый приоритет – разрушенное жилье людей. 

Шмыгаль также сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В декабре 2022 года в специальный фонд госбюджета были перечислены средства в эквиваленте 17 млрд грн со счетов "дочек" российских банков - Проминвестбанка и МР Банка. 

 

Темы: деньгиШмыгальрепарации
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