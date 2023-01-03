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Украина стала крупнейшим импортером немецкого оружия в 2022 году

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 20:13

Украина была крупнейшей страной по количеству назначений лицензий на экспорт вооружений Германии в 2022 году, как и свидетельствовали предварительные данные.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным министерством экономики Германии во вторник.

По официальным данным, федеральное правительство Германии разрешило экспортировать в Украину оружия на сумму чуть менее 2,25 миллиарда евро, что составляет около четверти общего объема. На втором месте - Нидерланды, далее следуют США и Великобритания.

В целом немецкое правительство в 2022 году выдало лицензий на экспорт вооружений на сумму около 8,36 миллиарда евро. Это вторая по величине сумма в истории ФРГ: больше было только в 2021-м, когда Берлин экспортировал оружия на 9,35 миллиарда евро.

Лицензии на поставку немецкого оружия в страны ЕС и НАТО, а также Японию, Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию достигли 5,12 миллиарда евро. Если добавить Украину, а также Южную Корею, то на другие государства приходится менее 10% лицензий.

"К остальным третьим странам будет применен ограничительный подход в соответствии с политическими принципами", - говорится в заявлении госсекретаря министерства экономики Германии Свена Гигольда, который уточнил, что Германия пытается предотвратить попадание оружия в страны, которые систематически нарушают права человека.

Сейчас, как известно, Украина требует от Германии поставки танков Leopard 2. Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.

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Темы: Германияоружиеимпорт
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