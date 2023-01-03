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В Yasno поделились "утешительными прогнозами" для Киева: Пока что все по графику

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 21:00
КИЕВ БЕЗ СВЕТА, ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА, УП

В Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому столица освещается по графикам отключений электроэнергии, других отключений пока не планируется.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Киев вернулся к стабилизационным графикам. Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за мощностью, которую мы потребляем.

Пока прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы вполне в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть.

Других отключений пока не планируется. Конечно, если не будет новых атак".

Детали: При этом Коваленко предупредил, что высокой остается вероятность локальных аварийных отключений.

Он призвал горожан после включения света, не включать все энергоемкие приборы одновременно, чтобы не вызвать перегрузки оборудования.

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Темы: Киевэлектроэнергияобстрел
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