Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган в среду поговорит с Путиным и Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 21:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду планирует провести телефонные разговоры с украинским и российским визави - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире телеканала NTV во вторник объявил советник турецкого президента Ибрагим Калин.

Других подробностей того, о чем Эрдоган планирует говорить, он не привел. Ранее о запланированном телефонном разговоре президентов Турции и России сообщили российские СМИ.

Последний раз Эрдоган говорил с Зеленским 11 декабря. Тогда речь шла о гуманитарной помощи Турции, "зерновой сделке", ситуации на Запорожской атомной электростанции и "формуле мира".

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале декабря заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.

Темы: ЭрдоганЗеленскийПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

Буданов дал прогноз о смерти Путина: Очень быстро и скоро

Детектив БЭБ собирал "дань" с нелегальной продажи сигарет - прокуратура

Украина на весну планирует большое наступление - Буданов

фотоСБУ взялась за поездку Панченко с каналов Медведчука в оккупированные Донецк и Мариуполь

Хакеры узнали, что Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган заявил, что Запад занимался "только провокациями" в войне РФ против Украины
Эрдоган прокомментировал осуждение своего потенциального главного оппонента на выборах
Суд в Турции заключил в тюрьму главного соперника Эрдогана на выборах
Последние новости
20:25
Действия России против Украины можно квалифицировать как геноцид - посол Канады
19:58
"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ
19:51
Городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над Путиным в городе
19:42
Какие лекарства от психических расстройств можно получить бесплатно – объясняют в Минздраве
19:26
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion
19:15
Генштаб подтвердил удар по врагу в Токмаке: уничтожили около 80 оккупантов
19:03
Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников
18:52
Брюссель пока не подтверждает проведение саммита Украина-ЕС в Киеве – СМИ
18:48
Враг продолжает наступать на трех сложных направлениях – Генштаб
18:39
На Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"
Все новости...