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Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 21:01
Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ
Фото REUTERS

Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на поле боя, она оказалась дешевле американского аналога, на создание которого Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно WSJ: "Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, который позволяет маневрировать вокруг больших, но неуклюжих армий России".

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Детали: Собеседники издания в сфере оцифровки в США утверждают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления "на лету" предлагает ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые", чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.

Дословно WSJ: "Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как различные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход "снизу-вверх", который порой больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем проект, финансируемый Пентагоном".

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Больше деталей: WSJ сообщает, что в Украине "процветает индустрия технического аутсорсинга и хакеров, действующих вне закона", поэтому инженеры-программисты подключаются к цифровым сервисам, таким как зашифрованный мессенджер Signal и сети, например, SpaceX Илона Маска.

WSJ также привело слова Ярослава Гончара, соучредителя "Аэроразведки", неправительственной организации, которая с 2014 года помогает украинской армии беспилотниками, что почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало программу управления войсками DELTA.

Темы: технологииВооруженные силывойнаразведка
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