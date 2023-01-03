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Попытка наступления россиян должна провалиться и это будет финальное поражение РФ – Зеленский 

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 21:27
Попытка наступления россиян должна провалиться и это будет финальное поражение РФ – Зеленский 
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что руководство РФ бросит все силы российских оккупантов, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и отложить свое поражение. 

Источник: видеообращение Зеленского 3 января 

Прямая речь: "Мы начали этот год сразу с того, что больше всего необходимо Украине именно сейчас - накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас - тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону.

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Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение.

Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают.

Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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