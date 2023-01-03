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Россияне атаковали Запорожье: загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть раненый

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 23:44
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Вечером 3 января российские оккупанты атаковали ракетами окрестности Запорожья, в результате нападения ранен человек, а на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар.

По предварительным данным, один человек ранен".

Детали: Старух заверил, что на месте работают соответствующие службы и призвал сохранять бдительность.

По состоянию на 23.44 воздушная тревога в Украине объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. На Луганщине тревога продолжается дольше.

ВИДЕО ДНЯ

В Запорожской области сейчас тревоги нет. 

СМИ также сообщали о звуках взрывов в Херсоне. 

Темы: ЗапорожьеобстрелРосcиявойна
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