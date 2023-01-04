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Оккупанты ночью ударили по Никополю: повреждены газопровод, ЛЭП, жилые дома

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 08:18
Оккупанты ночью ударили по Никополю: повреждены газопровод, ЛЭП, жилые дома
Фото: Telegram

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что ночью россияне обстреляли Никополь - выпустили по городу около 10 снарядов.

Источник: Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Ночь была неспокойной в Никополе. Враг выпустил около 10 снарядов в сторону города".

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Детали: По его словам, в результате обстрела были повреждены 3 жилых дома, 2 хозяйственные постройки, легковой автомобиль, газопровод и линия электропередач. Без жертв.

 

Темы: Днепропетровская областьвойна
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