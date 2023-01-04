Оккупанты ночью ударили по Никополю: повреждены газопровод, ЛЭП, жилые дома

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что ночью россияне обстреляли Никополь - выпустили по городу около 10 снарядов.

Источник: Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Ночь была неспокойной в Никополе. Враг выпустил около 10 снарядов в сторону города".

Детали: По его словам, в результате обстрела были повреждены 3 жилых дома, 2 хозяйственные постройки, легковой автомобиль, газопровод и линия электропередач. Без жертв.