Два часа по всей Украине звучала воздушная тревога

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. В Беларуси взлетал российский МиГ. Тревога длилась около 2 часов.

Источник: карта тревог alerts.in.ua, мониторинговая группа "Беларускі гаюн" в Telegram

Детали: По данным "Гаюна", в 10:00 в Беларуси взлетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, а в 10:30 в беларусском поселке Мачулищи поднялся в воздух истребитель воздушных сил РФ МиГ-31К. Такой истребитель может нести ракеты "Кинжал".

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Помимо этого, в Беларуси взлетели еще три истребителя РФ.

Обновлено: Примерно в 12:30 тревогу начали отменять. Тревога продолжалась около 2 часов.

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"Беларускі гаюн" сообщил, что в 12:37 сел МиГ-31К, а в 12:42 произошла посадка борта ДРЛО А-50У.

Украинская правда