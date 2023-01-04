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Россия вывела в Черное и Азовское моря 5 боевых кораблей – ВМС

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 11:08

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявляют, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море три военных корабля, в Азовском море – два корабля.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: По данным украинской армии, по состоянию на 04.01.2023:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
  • в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

За последние сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор/
 

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Темы: РосcияЧерное мореАзовское моревойна
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