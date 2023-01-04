Россия вывела в Черное и Азовское моря 5 боевых кораблей – ВМС

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявляют, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море три военных корабля, в Азовском море – два корабля.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: По данным украинской армии, по состоянию на 04.01.2023:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

За последние сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море – 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор/

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.