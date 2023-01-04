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Patriot начнет защищать Украину "в максимально сжатые сроки" – МИД

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 11:09
Patriot начнет защищать Украину в максимально сжатые сроки – МИД
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Американская система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Пэтриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась".

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Детали: В декабре Вашингтон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже начали курс подготовки по работе с этими системами. Украиной разработан специальный план подготовки военных к работе на системах Patriot.

Темы: PatriotСШАоружиеПВО
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