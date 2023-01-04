Россия ждет новые дроны и готовит ракеты для следующего удара – Скибицкий

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия имеет проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет, еще ждет очередную партию дронов от Ирана и в дальнейшем будет комбинировать средства для атак на инфраструктурные объекты Украины.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали.

Сейчас они готовят ракеты для следующего массированного удара.

То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам".

Детали: Скибицкий сослался на статистику, что неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения.

Он отметил, что когда говорят о запасах российских ракет на еще 2-3 удара, то имеют в виду высокоточные ракеты – Х-101, Х-555 и "Калибры" – и массированные атаки, примерно по 80 ракет.

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"По нашим оценкам, они сейчас могут изготавливать примерно 30 единиц Х-101 за месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц", – сказал Скибицкий. По его словам, крылатых ракет "Калибр" морского базирования у РФ есть примерно 60, и производят их "максимум 20 в месяц".

По подсчетам ГУР, россияне имеют ориентировочно 160 единиц ракет Х-22 – но это старые ракеты, которые сейчас сложно использовать.

Прямая речь: "В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнение своих запасов".

Детали: Скибицкий отметил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал" у РФ "не так уж и много".

"Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. "Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение относительно возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", – сказал он.

Что касается дронов, то с ними у России тоже есть проблемы, сказал Скибицкий.

Прямая речь: "На сегодня они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки. В течение последних дней они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять...

По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз".