Россия ждет новые дроны и готовит ракеты для следующего удара – Скибицкий

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия имеет проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет, еще ждет очередную партию дронов от Ирана и в дальнейшем будет комбинировать средства для атак на инфраструктурные объекты Украины.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали.

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Сейчас они готовят ракеты для следующего массированного удара.

То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам".

Детали: Скибицкий сослался на статистику, что неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения.

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Он отметил, что когда говорят о запасах российских ракет на еще 2-3 удара, то имеют в виду высокоточные ракеты – Х-101, Х-555 и "Калибры" – и массированные атаки, примерно по 80 ракет.

"По нашим оценкам, они сейчас могут изготавливать примерно 30 единиц Х-101 за месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц", – сказал Скибицкий. По его словам, крылатых ракет "Калибр" морского базирования у РФ есть примерно 60, и производят их "максимум 20 в месяц".

По подсчетам ГУР, россияне имеют ориентировочно 160 единиц ракет Х-22 – но это старые ракеты, которые сейчас сложно использовать.

Прямая речь: "В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнение своих запасов".

Детали: Скибицкий отметил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал" у РФ "не так уж и много".

"Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. "Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение относительно возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", – сказал он.

Что касается дронов, то с ними у России тоже есть проблемы, сказал Скибицкий.

Прямая речь: "На сегодня они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки. В течение последних дней они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять...

По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз".