Кулеба анонсировал новую встречу формата "Рамштайн"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины состоится вскоре.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 4 января, сообщает "Европейская правда".

"Мы возлагаем большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров. Вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн". Оно будет очень важным для объявления новых решений", - сказал министр.

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Кулеба также назвал группы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждается украинское войско. По его словам, прежде всего - это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним.

"Поэтому мы проведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - отметил министр.

Украина также заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger и других, а также артиллерийских снарядов всех калибров, подчеркнул Кулеба.

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Он отдельно отметил, что сейчас Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Даже дети в Украине просят принести под елку леопарда. И понимаем, что дети думают не только об игрушечных леопардах. Мы не только над этим думаем, но и очень-очень много работаем. Я говорил в прошлом году и убежден, что в 2023 году мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу подтвердить, что так и будет, ждите новостей", - подчеркнул министр.

Кулеба также рассказал, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине.

Напомним, в декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса предоставить Украине больше оружия, поскольку военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру.