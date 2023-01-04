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СБУ взялась за поездку Панченко с каналов Медведчука в оккупированные Донецк и Мариуполь

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 15:05
Диана панчено, скриншот

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении бывшей ведущей телеканалов кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK Дианы Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "пропагандистского репортажа".

Источник: народный депутат из фракции "Голос", первый заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин в соцсетях

Детали: По его словам, в декабре он подал депутатские обращения в СБУ и ГПУ относительно материала Панченко, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию. Теперь пришел ответ.

Прямая речь: "Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок - открытое уголовное производство. Йо-хо-хо, как говорится.

Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала на оккупированные рашистами территории на востоке Украины. Где сняла пропагандистский репортаж из Мариуполя и Донецка.

Я официально обратил на это внимание Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство в отношении пропагандистки. Праздники уже пришли, Диана. Пора их встречать за праздничным столом на допросе".

Детали: Доказательство выше сказанного Юрчишин опубликовал в своем телеграмм-канале:

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Как сообщает "Детектор медиа", Диана Панченко уже отреагировала на эти обвинения.

Она заявила, что выехала из Киева в середине августа, а попасть на оккупированные Россией территории ей "помогли друзья". По ее словам, она "сейчас находится не в Украине", но большую часть времени проводит "на Донбассе".

Напомним: В начале декабря Диана Панченко сообщила, что поехала в оккупированный Донецк. 15 декабря она обнародовала фильм из временно оккупированных Донецка и Мариуполя. Также Панченко записала разговор с пленными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и бойцом полка "Азов" Михаилом Швецом.

Источники "Детектора медиа" в правоохранительных органах сообщили, что Панченко не могла оказаться на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области законным способом. Она выехала из Украины в августе через один из действующих пунктов пропуска на границе Украины и больше не возвращалась.

Темы: МедведчуктелевидениеДонецкМариуполь
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