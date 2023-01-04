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Детектив БЭБ собирал "дань" с нелегальной продажи сигарет - прокуратура

Александр ШумилинСреда, 4 января 2023, 15:56

На Закарпатье разоблачили старшего детектива Бюро экономической безопасности на получении взятки за прикрытие нелегального рынка электронных сигарет.

Источник: БЭБ, сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Прокурорами Киевской городской прокуратуры при оперативном сопровождении ГУ "Д" ДЗНД СБУ и при содействии Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро БЭБ Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачили старшего детектива отдела детективов территориального управления БЭБ в Закарпатской области и посредника - депутата одного из сельских советов Ужгородского района Закарпатской области".

"По данным следствия, чиновник наладил противоправный механизм незаконного обогащения. Он требовал и получал неправомерную выгоду за прикрытие нелегального сбыта на территории Закарпатской области подакцизных товаров - электронных сигарет".

Детали: Сообщается, что работник БЭБ привлек депутата сельского совета в качестве посредника, который от его имени должен был встречаться с местными предпринимателями и вести с ними переговоры.

Работник БЭБ должен был получать с каждой реализованной электронной сигареты с предпринимателей по 2 доллара. При этом ежемесячный размер неправомерной выгоды должен составлять не менее 2-3 тысяч долларов.

Дословно: "В ходе контроля за совершением преступления задокументирована передача детективу первой части неправомерной выгоды - 2 тыс долларов США. Также зафиксирован список адресов - "точек" продажи электронных сигарет в регионе для осуществления контроля за оборотом этого товара.

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Во время получения второго транша неправомерной выгоды - 4 тыс долларов США старший детектив и местный депутат задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины".

Комментарий БЭБ: В ведомстве сообщили, что руководитель Территориального управления БЭБ в Закарпатской области отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Темы: БЭБпрокуратура
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