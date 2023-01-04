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В ЕС еще в ноябре оценивали, что РФ потеряла до 60% боевых танков и 250 тысяч военных в Украине

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 17:28
ФОТО PIXABAY.COM

Командующий Военной миссии Европейского Союза адмирал Эрве Блежан в ноябре 2022 года во время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи Франции утверждал, что Россия потеряла 60% общего запаса боевых танков.

Как сообщает "Европейская правда", стенограмма выступления Блежана на заседании комитета по вопросам национальной обороны французского парламента от 16 ноября была опубликована в среду.

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", - сказал он.

Адмирал добавил, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".

"Россия потеряла 60% своего танкового арсенала, а также 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставки оборудования из Ирана или Северной Кореи", - добавил руководитель Военной миссии ЕС.

Он уточнил, что характер поставок Пхеньяна оценить трудно, но Иран уже тогда предоставил России беспилотники, а также велись переговоры о передаче баллистических ракет средней дальности.

Также Блежан привел оценки ЕС, согласно которым Россия потеряла 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Он спрогнозировал возобновление активных наступательных действий со стороны Украины весной 2023 года. Но для этого Киеву нужно сформировать три новых армейских корпуса численностью примерно 75 тысяч человек - "примерная численность сухопутной оперативной группы французской армии", заметил адмирал.

"Поэтому, как никогда, это война на истощение, и украинцы нуждаются в нашей поддержке, чтобы восстановить свои силы, отремонтировать или заменить вооружение, и поддержку в восстановлении своих сил, ремонте или замене поврежденного или уничтоженного вооружения и техники, а также иметь возможность продолжить отвоевание территорий, аннексированных после зимы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проведенной в РФ мобилизации.

Темы: ЕСРосcияармияоружие
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