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Генштаб подтвердил удар по врагу в Токмаке: уничтожили около 80 оккупантов

Алена МазуренкоСреда, 4 января 2023, 19:15
фото: Генштаб

3 января украинские защитники поразили место сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов во временно оккупированном Токмаке, Генштаб подтвердил уничтожение около 80 военнослужащих РФ ранеными и мертвыми.

Источник: Генштаб

Дословно: "Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области.

Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми".

Детали: Кроме того, по данным Генштаба, в оккупированном Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании "Вагнер".

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Темы: Генштабоккупациявойна
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