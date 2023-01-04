Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине тяжелых бронетранспортеров AMX-10 RC, которые также классифицируются как колесные танки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказали в Елисейском дворце по итогам разговора.

"Президент (Франции) пожелал расширить военную помощь (предоставленную Украине) путем согласия на поставку легких боевых танков AMX-10 RC", - говорится в сообщении офиса Макрона.

"Это первый случай, когда танки западного производства были поставлены украинским вооруженным силам", - подчеркнули в Елисейском дворце.

В сообщении не уточняется, о каком количестве техники идет речь и когда она будет передана Украине.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в разговоре с Макроном речь шла о поставках легких танков, а также бронемашин Bastion.

Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції @EmmanuelMacron щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. 1/2 ВИДЕО ДНЯ January 4, 2023

В октябре СМИ сообщали, что Украине планируют передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет. Bastion - 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая изготавливается исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки.

AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она находится на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год. Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar.