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Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 18:26
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion
Боевая бронированная машина AMX-10 RC, ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине тяжелых бронетранспортеров AMX-10 RC, которые также классифицируются как колесные танки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказали в Елисейском дворце по итогам разговора.

"Президент (Франции) пожелал расширить военную помощь (предоставленную Украине) путем согласия на поставку легких боевых танков AMX-10 RC", - говорится в сообщении офиса Макрона.

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"Это первый случай, когда танки западного производства были поставлены украинским вооруженным силам", - подчеркнули в Елисейском дворце.

В сообщении не уточняется, о каком количестве техники идет речь и когда она будет передана Украине.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в разговоре с Макроном речь шла о поставках легких танков, а также бронемашин Bastion.

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В октябре СМИ сообщали, что Украине планируют передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет. Bastion - 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая изготавливается исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки.

AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она находится на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год. Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Темы: МакроноружиеУкраинаФранция
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