Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Действия России против Украины можно квалифицировать как геноцид - посол Канады

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 19:25

По мнению посла Канады в Украине Ларисы Галадзы, действия России в контексте полномасштабной войны против Украины можно считать геноцидом украинского народа.

Об этом она сказала в интервью проекту Kyiv not Kiev, которое перевела "Европейская правда".

"Я считаю, что даже слова России можно квалифицировать как геноцид. Нет необходимости искать их. Путин абсолютно четко заявил, что Украина и украинцы не имеют права на существование. То есть если вы спрашиваете мое личное мнение, - да, однозначно", - заявила Галадза.

Реклама:

По мнению дипломата, наказание за преступление геноцид для России должно быть присуждено в рамках правовой системы - речь идет о тюремных сроках и репарациях.

"Они (Россия) нарушили международное право. Они нарушили Устав ООН и нарушили права человека. Поэтому нам нужно, чтобы мировая и украинская системы правосудия, международная система уголовного правосудия привлекли Россию к ответственности, россиян к ответственности: людей, которые принимали решение об этом, людей, которые отдавали приказы. Тех, кто совершил зверства - пройтись по ним всем с самого верха и донизу, а потом еще раз", - подчеркнула она.

Госпожа посол Канады также отметила, что не видит никаких признаков готовности России к переговорам с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

"Путин недавно сказал, что он не собирается отказываться от нападений и войны даже на время рождественских праздников. Он пытается убедить своих друзей в мире, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но в мире еще находятся такие люди, такие страны, которые думают, что это Украина затягивает эту войну. Да, вы абсолютно правы, это часть российской дезинформации, и я думаю, что Украина и ее партнеры коллективно делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом", - добавила Галадза.

Напомним, в течение ноября и начале декабря парламенты ряда европейских стран приняли резолюции по Голодомору, признавая его геноцидом или преступлением против украинского народа. Среди последних, 15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом.

Читайте также: В геноциде виноват не только Путин. Готов ли мир к "убийственному" иску против России?

Темы: РосcияУкраинагеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: