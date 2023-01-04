Расследователи установили 4 россиян, которые запускают "Шахеды" по Украине

Украинские журналисты установили 4-х российских военных, которых летом в Иране учили управлять дронами-камикадзе Shahed.

Источник: совместное расследование "Слідства.Інфо" и "Наші гроші.Львів"

Дословно: "Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed... Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ".

Детали: Журналисты идентифицировали 4-х российских офицеров, которые непосредственно причастны к террористическим атакам Shahed в Украине.

Все они являются военнослужащими 294-го центра из Коломны:

Сергей Созинов;

Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);

Глеб Пивкин;

Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).

В Коломне россияне обучают операторов дронов и тестируют новые образцы перед отправкой в войска.

В августе 2022 года российские военные из этого центра прошли учения в Иране. Кроме того, время "учений" совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.

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Кроме России и Ирана участие в "учениях" приняли команды из Беларуси и Армении.

Учения проводились под предлогом Армейских игр, которые устраивает Россия, а одной из дисциплин является соревнование операторов дронов - "Соколиная охота" и длились с 15 по 27 августа.

В 2022 году "игры" проходили в иранском городе Кашан, неподалеку которого находится секретная авиабаза, где иранцы обучают покупателей работать со своими дронами.

Отмечается, что летом 2022 года за месяц до "Соколиной охоты" российская делегация дважды посещала авиабазу.

Кроме того, 24-25 августа в Исфагане иранские военные провели обучение операторов БПЛА "Drone Exercise 1401", где в частности была продемонстрирована работа "Shahed". Фото и из Исфагана, и из Кашана запостил в своем ВКонтакте член российской команды операторов БПЛА.

В "Соколиной охоте"-2022 приняла участие российская команда в составе 13 военных.

Соревнования в Иране завершились 27 августа, а через две недели Россия впервые атаковала Украину "Шахедами".