Воздушники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52
Среда, 4 января 2023, 22:25
В среду подразделения украинских зенитчиков Воздушных сих уничтожили вражеский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и российский беспилотник "Орлан-10".
Источник: командование воздушных сил ВСУ
Дословно: "С 11.00 по 16.00 4-го января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сих ВСУ уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
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