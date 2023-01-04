Воздушники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

В среду подразделения украинских зенитчиков Воздушных сих уничтожили вражеский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и российский беспилотник "Орлан-10".

Источник: командование воздушных сил ВСУ

Дословно: "С 11.00 по 16.00 4-го января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сих ВСУ уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".