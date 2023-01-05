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Палата представителей США перенесла выборы спикера

Четверг, 5 января 2023, 03:57
Палата представителей США перенесла выборы спикера
фото: Getty Images

В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера, голосование перенесли на 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

Источник: ZN.ua

Детали: МакКарти в шестой раз за два дня не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать следующим спикером.

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Подсчет голосов в этом раунде не изменился по сравнению с предыдущими двумя: МакКарти набрал 201 голос, представитель Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а Байрон Дональдс, которого протрамповское крыло партии выдвинуло против МакКарти, набрал 20 голосов.

Палата представителей решила объявить перерыв до 20:00 по местному времени.

Обновлено. Законодатели из нижней палаты Конгресса США, контроль над которой перешел к республиканскому большинству, проголосовали за перерыв в процессе избрания спикера до 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

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Такое решение принято после ряда неудачных попыток определиться, кто именно заменит Нэнси Пелоси во главе Палаты представителей нового созыва.

Что было раньше: Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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Темы: США
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