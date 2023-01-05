Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата представителей США перенесла выборы спикера

Четверг, 5 января 2023, 04:57
фото: Getty Images

В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера, голосование перенесли на 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

Источник: ZN.ua

Детали: МакКарти в шестой раз за два дня не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать следующим спикером.

Подсчет голосов в этом раунде не изменился по сравнению с предыдущими двумя: МакКарти набрал 201 голос, представитель Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а Байрон Дональдс, которого протрамповское крыло партии выдвинуло против МакКарти, набрал 20 голосов.

Палата представителей решила объявить перерыв до 20:00 по местному времени.

Обновлено. Законодатели из нижней палаты Конгресса США, контроль над которой перешел к республиканскому большинству, проголосовали за перерыв в процессе избрания спикера до 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

Такое решение принято после ряда неудачных попыток определиться, кто именно заменит Нэнси Пелоси во главе Палаты представителей нового созыва.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

Читайте также: 8 выводов о том, что изменится для Украины из-за результатов выборов в Конгресс США.

Месть Трампа: зачем новое большинство в Конгрессе США заблокировало выборы спикера

Темы: США
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ

США предоставят Украине новый пакет помощи, который будет включать 50 БМП Bradley - СМИ

ООН распустила миссию по расследованию трагедии в Еленовке

Данилов о российском "перемирии": забирайте свой хлам, никаких переговоров

В России госпитализировали путинолюба Михалкова

В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС

Все новости...
США
Байден подтвердил, что США могут передать Украине БМП Bradley
В Белом доме анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
В иранских дронах нашли детали более десятка компаний из США
Последние новости
23:48
Пентагон: Украинцы, возможно, будут тренироваться с "Patriot" в США
23:19
Одностороннее прекращение огня со стороны России не должно восприниматься серьезно - Кулеба
22:55
В Госдепе США назвали циничным объявление Путина о прекращении огня на Рождество
22:36
В январе и в начале февраля мы должны подготовиться к новым мобилизованным из РФ - Зеленский
22:32
Зеленский россиянам: Освободитесь от страха перед одним человеком хотя бы на Рождество
22:27
Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ
21:58
Резников: Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет
21:43
Байден после разговора с Шольцем: США предоставят Украине БМП Bradley, Германия - Marder
21:25
Германия передаст Украине батарею ПВО "Patriot"
21:22
США предоставят Украине новый пакет помощи, который будет включать 50 БМП Bradley - СМИ
Все новости...