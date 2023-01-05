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Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 00:47
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
фото: Getty Images

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который стал доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаружен в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.

Источник: представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове, цитирует Politico

Прямая речь: "Мы обеспокоены его (штамма - ред.) преимуществом в росте, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро сменил другие циркулирующие варианты".

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Детали: Однако чиновники ВОЗ не уверены, что среди людей, которые имеют иммунитет благодаря вакцинации или из-за предыдущих инфекций коронавируса, возрастет число госпитализаций и смертности.

По словам Ван Керхове, чиновники здравоохранения обнаружили штамм в 29 странах, но он может циркулировать в гораздо большем количестве стран.

Также она заявила, что ВОЗ работает над анализом тяжести течения нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.

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Темы: коронавирусэпидемияздравоохранение
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