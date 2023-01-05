США ищут возможности помешать производству дронов Ираном

Соединенные Штаты рассматривают способы влияния на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем сделать с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриенны Уотсон.

Как сообщалось, в одном из беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, сбитого осенью 2022 года в Украине, были обнаружены детали, изготовленные по меньшей мере 13 различными компаниями из Соединенных Штатов.

Нет никаких доказательств того, что любая из компаний, чьи детали обнаружили в Shahed-136, нарушает американское санкционное законодательство и сознательно экспортирует свои технологии в Иран. Даже если многие компании обещают усилить мониторинг, производителям часто очень трудно контролировать, куда попадают эти очень распространенные детали на мировом рынке.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставки России беспилотников для ведения войны против Украины.