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США ищут возможности помешать производству дронов Ираном

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 06:56
США ищут возможности помешать производству дронов Ираном
фото: mezha.media

Соединенные Штаты рассматривают способы влияния на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем сделать с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриенны Уотсон.

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Как сообщалось, в одном из беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, сбитого осенью 2022 года в Украине, были обнаружены детали, изготовленные по меньшей мере 13 различными компаниями из Соединенных Штатов.

Нет никаких доказательств того, что любая из компаний, чьи детали обнаружили в Shahed-136, нарушает американское санкционное законодательство и сознательно экспортирует свои технологии в Иран. Даже если многие компании обещают усилить мониторинг, производителям часто очень трудно контролировать, куда попадают эти очень распространенные детали на мировом рынке.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

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ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставки России беспилотников для ведения войны против Украины.

Темы: СШАИранРосcиявойна
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