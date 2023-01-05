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Оккупанты бьют по Херсонщине из артиллерии, РСЗО, танков, 3 раненых - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 5 января 2023, 09:20
Оккупанты бьют по Херсонщине из артиллерии, РСЗО, танков, 3 раненых - ОВА
Иллюсьративное фото ГСЧС

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки оккупанты 41 раз обстреливали регион, 3 человека ранены.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков".

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Детали: По его словам, сам Херсон россияне атаковали 9 раз - в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Также за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Темы: Херсонская областьвойна
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