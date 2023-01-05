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Обстрелы Донетчины: наибольшие разрушения в Курахово, 2 погибших

Станислав ПогориловЧетверг, 5 января 2023, 11:07
Фото Кириленко в Telegram

Оккупанты ночью и утром били по населенным пунктам Донецкой области, 2 человека погибли на Горловском направлении, в Бахмуте 1 человек ранен.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - город подвергся нескольким обстрелам, повреждены 6 частных домов, 2 магазина и оборудование на инфраструктурном объекте. Интенсивным обстрелам подверглась Марьинка, а под утро одиночные прилеты зафиксированы по старой части Авдеевки - без жертв".

 

Детали: По его словам, на Горловском направлении 2 человека погибли и 1 ранен в Бахмуте. В Часовом Яру разрушена многоэтажка, повреждены еще 4 дома и здание больницы. В Соледаре повреждена 5-этажка - никто не пострадал.

 

Также на Лисичанском направлении россияне нанесли ракетный удар из С-300 по Лиману, а на территории громады вели обстрелы Торского и Заречного - повредили дом.

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Темы: Донецкая областьвойна
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