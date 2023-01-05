Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкая оппозиция требует у Шольца инициировать с союзниками поставку танков Украине

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 10:09

Оппозиционная фракция Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге призвала немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

Об этом заявил руководитель фракции ХСС в Бундестаге Александр Добриндт в интервью DPA, пишет "Европейская правда".

"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения - в том числе танки Leopard 2", - заявил Добриндт.

Реклама:

"Правительство Германии должно выступить с европейской инициативой относительно совместных поставок боевых танков", - сказал он.

Украина давно просит у союзников боевые танки и БМП западного образца. По словам украинской стороны, речь идет о переговорах с федеральным правительством о поставке немецких моделей Leopard 2 и Marder. 

Канцлер Олаф Шольц не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по Альянсу, он неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе в одиночку

ВИДЕО ДНЯ

В конце декабря заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убеждение, что если Берлин не хочет поставлять танки самостоятельно, то ему следует создать для этого альянс с союзниками.

Между тем, действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен в том, что рано или поздно Берлин изменит свое отношение в деле передачи Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Темы: ГерманияУкраинаоружиеоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Все новости...
Реклама: