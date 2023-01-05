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Немецкая оппозиция требует у Шольца инициировать с союзниками поставку танков Украине

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 11:09

Оппозиционная фракция Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге призвала немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

Об этом заявил руководитель фракции ХСС в Бундестаге Александр Добриндт в интервью DPA, пишет "Европейская правда".

"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения - в том числе танки Leopard 2", - заявил Добриндт.

"Правительство Германии должно выступить с европейской инициативой относительно совместных поставок боевых танков", - сказал он.

Украина давно просит у союзников боевые танки и БМП западного образца. По словам украинской стороны, речь идет о переговорах с федеральным правительством о поставке немецких моделей Leopard 2 и Marder. 

Канцлер Олаф Шольц не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по Альянсу, он неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе в одиночку

В конце декабря заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убеждение, что если Берлин не хочет поставлять танки самостоятельно, то ему следует создать для этого альянс с союзниками.

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Между тем, действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен в том, что рано или поздно Берлин изменит свое отношение в деле передачи Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Темы: ГерманияУкраинаоружиеоппозиция
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