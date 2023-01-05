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Эрдоган призвал Путина к "одностороннему прекращению огня"

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 11:47
путин и эрдоган, Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, во время телефонного разговора обсуждались турецко-российские отношения, в частности энергетические, а также региональные вопросы, в частности российско-украинская война и Сирия.

В разговоре Эрдоган отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Эрдоган также заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Что касается энергетических вопросов, Эрдоган сказал, что РФ и Турция укрепили и продолжают укреплять инфраструктуру для создания хаба природного газа в Турции, и заявил, что они стремятся завершить дорожную карту и сделать конкретные шаги для реализации этого проекта как можно скорее.

Напомним, во вторник советник турецкого президента Ибрагим Калын анонсировал телефонные разговоры Эрдогана с президентами Украины и России.

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Состоялся ли разговор с Владимиром Зеленским, пока не сообщалось.

Последний раз Эрдоган говорил с Зеленским 11 декабря. Тогда речь шла о гуманитарной помощи Турции, "зерновой сделке", ситуации на Запорожской атомной электростанции и "формуле мира".

Темы: ЭрдоганПутинвойнаУкраина
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