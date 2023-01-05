Задержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

Правоохранители уличили в коррупции зампредседателя Одесской областной военной администрации.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Одесской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

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За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя чиновника, но по данным источника УП, речь идет об Олеге Муратове.

В рамках контроля за совершением преступления спецслужба задокументировала факт передачи чиновнику "аванса" в размере 27 тысяч долларов.

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Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили: более 45 тыс. долл.; более 21 тыс. евро; золотые слитки и монеты.

Сейчас на рассмотрении суда находится ходатайство прокурора о наложении ареста на изъятое имущество.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество и коррупция.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Справка: По данным из открытых источников, Олег Михайлович Муратов родился 14 января 1975 года в Херсонской области. По образованию - экономист.

С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в Одесской облгосадминистрации.

В 2015 году Муратов пытался избраться депутатом в Одесский городской совет от БПП "Солидарность", но ему не хватило голосов.

В сентябре 2016 года Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы. 2016-2020 гг. - начальник Южного офиса Госаудитслужбы.

В декабре 2020 года назначен заместителем председателя Одесской ОГА.

В 2020-м Муратов баллотировался в депутаты одесского областного совета от "Слуги народа", но не избрался.