Масштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

Работники Государственного бюро расследований заявляют о разоблачении масштабной схемы поборов на Одесской таможне.

Источник: пресс-служба ГБР, прокуратура Одесской области

Дословно ГБР: "По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста.

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Работники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете".

Детали: Сообщается, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

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Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможивания. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США.

ГБР задержало инспектора с поличным после очередного получения денег.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и избрании инспектору меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Что предшествовало: ГБР выявило скрытый товар на Одесской таможне стоимостью более 1,5 млрд гривен.

Во время обысков на территории контейнерных терминалов работники Бюро нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование.