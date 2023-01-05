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Россияне две недели как закрыли для людей "коридор жизни" в Запорожской области

Александр ШумилинЧетверг, 5 января 2023, 14:54
Россияне две недели как закрыли для людей коридор жизни в Запорожской области
Фото: mediacenter

Оккупанты за две недели пропустили только одного человека на подконтрольную Украине территорию Запорожской области по дороге из Васильевки в Запорожье.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в Медиацентре Украина

Сейчас враг не позволяет людям покидать временно оккупированную территорию Запорожской области через так называемый "коридор жизни".

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Прямая речь: "Основное направление, которое у нас работало, - этот "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, - он закрыт. За прошедшие сутки прошел один человек, руководитель одного из образовательных учреждений, которого, как он утверждает, заставляли коллаборировать.

Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского. Это единственный человек, который за последние почти две недели смог выйти из оккупированных территорий. Для всех остальных закрыт путь".

Детали: Старух рассказал, что оккупанты выставляли ограничения до 15 января, однако пока нет признаков того, что коридор откроют и люди смогут выехать.

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Темы: Запорожьеоккупация
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